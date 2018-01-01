Фанат Ляказетта нанес татуировку с его изображением на ягодицы
Арсенал разгромил Вест Хэм со счетом 4:1 в рамках 35-го тура чемпионата Англии.
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После поединка один из фанатов форварда Александра Ляказетта показал своему кумиру татуировку с его изображением, которую сделал на ягодицах.
“Когда ты встречаешь фаната, который сделал тату с твоим изображением на...теле“, - написал Ляказетт на своей страничке в Twitter.
When you invite the fan who tatooed your face on his.. body 😂😂😂 #CrazyFan #Coyg pic.twitter.com/AVeJFGEJf0— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 22 апреля 2018 г.
В текущем сезоне Ляказетт провел 30 матчей за Арсенал и стал лучшим бомбардиром Арсенала, забив 13 голов.
Ранее сообщалось, что в конце сезона главный тренер Арсенала Арсен Венгер покинет должность.
Отмечалось, что наставник Ливерпуля Юрген Клопп удивился решению Венгера, но уважает его выбор.
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