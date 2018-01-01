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Фанат Ляказетта нанес татуировку с его изображением на ягодицы

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Болельщик Арсенала разместил тату с изображением кумира в необычном месте.
Александр Ляказетт
Александр Ляказетт
Getty Images

Арсенал разгромил Вест Хэм со счетом 4:1 в рамках 35-го тура чемпионата Англии.

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После поединка один из фанатов форварда Александра Ляказетта показал своему кумиру татуировку с его изображением, которую сделал на ягодицах.

“Когда ты встречаешь фаната, который сделал тату с твоим изображением на...теле“, - написал Ляказетт на своей страничке в Twitter.

В текущем сезоне Ляказетт провел 30 матчей за Арсенал и стал лучшим бомбардиром Арсенала, забив 13 голов.

Ранее сообщалось, что в конце сезона главный тренер Арсенала Арсен Венгер покинет должность.

Отмечалось, что наставник Ливерпуля Юрген Клопп удивился решению Венгера, но уважает его выбор.

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Теги: Александр Ляказетт, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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