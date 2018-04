Фанат Ляказетта нанес татуировку с его изображением на ягодицы

Арсенал разгромил Вест Хэм со счетом 4:1 в рамках 35-го тура чемпионата Англии.

После поединка один из фанатов форварда Александра Ляказетта показал своему кумиру татуировку с его изображением, которую сделал на ягодицах.

“Когда ты встречаешь фаната, который сделал тату с твоим изображением на...теле“, - написал Ляказетт на своей страничке в Twitter.

When you invite the fan who tatooed your face on his.. body 😂😂😂 #CrazyFan #Coyg pic.twitter.com/AVeJFGEJf0