Лидер Ливерпуля был назван лучшим игроком этого сезона чемпионата Англии.

Мохамед Салах стал игроком года в АПЛ twitter.com/PFA

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего игрока сезона 2017/18 в АПЛ.

Читай также: Гениальный Салах: форвард Ливерпуля отличился в 50 голах за команду в этом сезоне

Награду получил египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах, который может поставить рекорд АПЛ по числу забитых мячей за один сезон.

Напомним, нападающий Ливерпуля Мохамед Салах считает, что победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.