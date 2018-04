Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего игрока сезона 2017/18 в АПЛ.

Награду получил египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах, который может поставить рекорд АПЛ по числу забитых мячей за один сезон.

The Men's PFA Players' Player of the Year 2018 ➡️ @22mosalah 👏👏 pic.twitter.com/3rtVg8Aqbm