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Салах стал игроком года в АПЛ

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Лидер Ливерпуля был назван лучшим игроком этого сезона чемпионата Англии.
Мохамед Салах стал игроком года в АПЛ
Мохамед Салах стал игроком года в АПЛ
twitter.com/PFA

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего игрока сезона 2017/18 в АПЛ.

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Награду получил египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах, который может поставить рекорд АПЛ по числу забитых мячей за один сезон.

Напомним, нападающий Ливерпуля Мохамед Салах считает, что победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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