Салах стал игроком года в АПЛ
Лидер Ливерпуля был назван лучшим игроком этого сезона чемпионата Англии.
Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего игрока сезона 2017/18 в АПЛ.
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Награду получил египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах, который может поставить рекорд АПЛ по числу забитых мячей за один сезон.
The Men's PFA Players' Player of the Year 2018 ➡️ @22mosalah 👏👏 pic.twitter.com/3rtVg8Aqbm— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
Напомним, нападающий Ливерпуля Мохамед Салах считает, что победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды.
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