Полузащитник Манчестер Сити стал лучшим молодым игроком Англии в этом сезоне
Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане получил награду от Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA) как лучший молодой игрок сезона в Англии.
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В борьбе за титул 22-летний немец обошел двух игроков своей команды - голкипера Эдерсона Мораеса и хавбека Рахима Стерлинга, защитника Фулхэма Райана Сессеньона, форварда Тоттенхэма Харри Кейна и нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.
Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
🏆👏#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1
Ранее сообщалось, что Роман Абрамович может пригласить в Челси молодого перспективного тренера.
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