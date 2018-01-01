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Полузащитник Манчестер Сити стал лучшим молодым игроком Англии в этом сезоне

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Лерой Сане получил награду от Ассоциации футболистов-профессионалов.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане получил награду от Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA) как лучший молодой игрок сезона в Англии.

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В борьбе за титул 22-летний немец обошел двух игроков своей команды - голкипера Эдерсона Мораеса и хавбека Рахима Стерлинга, защитника Фулхэма Райана Сессеньона, форварда Тоттенхэма Харри Кейна и нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович может пригласить в Челси молодого перспективного тренера.

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Теги: Лерой Сане, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, награда
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