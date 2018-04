Полузащитник Манчестер Сити стал лучшим молодым игроком Англии в этом сезоне

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане получил награду от Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA) как лучший молодой игрок сезона в Англии.

В борьбе за титул 22-летний немец обошел двух игроков своей команды - голкипера Эдерсона Мораеса и хавбека Рахима Стерлинга, защитника Фулхэма Райана Сессеньона, форварда Тоттенхэма Харри Кейна и нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD

🏆👏#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1