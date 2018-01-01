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Клопп: Меня удивило решение Венгера, но я уважаю его выбор

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Наставник Ливерпуля прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с должности главного тренера Арсенала.
Юрген Клопп и Арсен Венгер
Юрген Клопп и Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер официально объявил об уходе из команды в конце сезона. Эту новость прокомментировал наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

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“Я услышал об этом сегодня утром. Безусловно, меня удивило его решение, но я уважаю его выбор. У него была фантастическая карьера, и Венгер - выдающаяся личность в футболе.

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Как долго он был в Арсенале? 22 года? Невероятно! И это была успешная работа. Я всегда восхищался им, он умел создавать прогрессирующие команды“, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что наставник Ливерпуля Юрген Клопп в шуточной форме прокомментировал повышенное внимание к Мохамеду Салаху.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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