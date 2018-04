Клопп: Меня удивило решение Венгера, но я уважаю его выбор

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер официально объявил об уходе из команды в конце сезона. Эту новость прокомментировал наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

“Я услышал об этом сегодня утром. Безусловно, меня удивило его решение, но я уважаю его выбор. У него была фантастическая карьера, и Венгер - выдающаяся личность в футболе.

Как долго он был в Арсенале? 22 года? Невероятно! И это была успешная работа. Я всегда восхищался им, он умел создавать прогрессирующие команды“, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

