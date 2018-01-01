Тоттенхэм готов потратить 120 миллионов фунтов на трансферы
В летнее трансферное окно Тоттенхэм рассчитывает сделать несколько серьезных изменений в составе.
Читай также: Тренер Тоттенхэма: Можно быть невероятным тренером, но деньги имеют значение
Как сообщает The Independent, главный тренер “шпор“ Маурисио Почеттино получит бюджет на трансферы в размере 120 миллионов фунтов (около 137 миллионов евро). В первую очередь, клуб потратит средства на усиление линии защиты.
Читай также: Тренер Тоттенхэма - о видеоповторах: Они могут уничтожить эмоции футбола
Среди возможных трансферных целей называются Джамал Ласcеллс из Ньюкасл Юнайтед и Матейс де Лигт из Аякса. Кроме того, “шпоры“ готовы провести переговоры о трансферах хавбека Кристал Пэлас Уилфрида Заха и форварда Джея Родригеса из Вест Бромвича.
Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола планирует усилить Манчестер Сити пятью новичками.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил