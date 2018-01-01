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Тоттенхэм готов потратить 120 миллионов фунтов на трансферы

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Маурисио Почеттино планирует крупные трансферные приобретения.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

В летнее трансферное окно Тоттенхэм рассчитывает сделать несколько серьезных изменений в составе.

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Как сообщает The Independent, главный тренер “шпор“ Маурисио Почеттино получит бюджет на трансферы в размере 120 миллионов фунтов (около 137 миллионов евро). В первую очередь, клуб потратит средства на усиление линии защиты.

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Среди возможных трансферных целей называются Джамал Ласcеллс из Ньюкасл Юнайтед и Матейс де Лигт из Аякса. Кроме того, “шпоры“ готовы провести переговоры о трансферах хавбека Кристал Пэлас Уилфрида Заха и форварда Джея Родригеса из Вест Бромвича.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола планирует усилить Манчестер Сити пятью новичками.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансферы
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