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Азар назвал условие, при котором согласится на трансфер в Реал - СМИ

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Эден Азар согласен перейти в Реал, если команду покинет Гарет Бэйл.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Челси Эден Азар является одной из ключевых целей Реала в летнее трансферное окно.

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По информации Daily Mail, Азар не против перейти в мадридский клуб, если будет выполнено одно условие. Бельгиец потребовал у Королевского клуба продать Гарета Бэйла, и тогда он согласится на трансфер.

Впрочем, в СМИ уже сообщали, что Реал озвучил сумму, за которую готов продать Бэйла в летнее трансферное окно, что делает условие Азара вполне реальным.

Ранее сообщалось, что Челси предложит хавбеку Эдену Азару контракт с зарплатой в размере 300 тысяч фунтов в неделю.

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Теги: Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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