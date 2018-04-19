Лукаку прекратил сотрудничество с агентом Райолой и подписал соглашение с Jay-Z

Форвард Манчестер Юнайтед сменил представителя.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку сообщил, что теперь его интересы будет представлять спортивное агентство Roc Nation Sports, основанное известным рэппером Jay-Z в 2008 году.

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О начале сотрудничества футболист объявил на своей страничке в Instagram. “Вы смотрите на нового члена семьи Roc Nation Sports“, - написал Лукаку под публикацией.

Таким образом, Лукаку прекратил сотрудничество со своим агентом Миной Райолой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку сгонял в магазин за зубной пастой на красно-черном Rolls-Royce.

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