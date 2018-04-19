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Лукаку прекратил сотрудничество с агентом Райолой и подписал соглашение с Jay-Z

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Форвард Манчестер Юнайтед сменил представителя.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку сообщил, что теперь его интересы будет представлять спортивное агентство Roc Nation Sports, основанное известным рэппером Jay-Z в 2008 году.

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О начале сотрудничества футболист объявил на своей страничке в Instagram. “Вы смотрите на нового члена семьи Roc Nation Sports“, - написал Лукаку под публикацией.

Таким образом, Лукаку прекратил сотрудничество со своим агентом Миной Райолой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку сгонял в магазин за зубной пастой на красно-черном Rolls-Royce.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Мино Райола, Jay-Z
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