Официально: Арсен Венгер покинет пост главного тренера Арсенала
По окончании сезона 2017/18 главный тренер Арсенала Арсен Венгер покинет свой пост.
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“После тщательного рассмотрения этого вопроса и обсуждения с клубом я принял решение уйти из Арсенала в конце сезона. Я благодарен за то, что в течение стольких лет возглавлял эту команду.
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Я хочу поблагодарить всех игроков, сотрудников, руководителей и болельщиков Арсенала, которые делают этот клуб особенным. Я всегда буду любить и поддерживать эту команду“, - приводит слова Венгера официальный сайт Арсенала.
20 апреля 2018 г.
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Арсен Венгер посвятил 22 года Арсеналу. За это время он провел 1228 матчей, в которых сумел добыть 704 победы. Вместе с командой Венгер выиграл 3 чемпионства, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков Англии.
Отмечалось, что Венгер провел 823 матча в Премьер-лиге и побил рекорд легендарного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.
A Premier League legend 🙌 pic.twitter.com/3ynLbhuY1q— B/R Football (@brfootball) 20 апреля 2018 г.
Напомним, легендарный игрок Арсенала заявил, что команде нужен успешный главный тренер.
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