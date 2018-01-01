Манчестер Юнайтед готов продать Погба за 140 миллионов фунтов

Желающим купить Поля Погба у Манчестер Юнайтед придется выложить крупную сумму денег.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант продажи полузащитника команды Поля Погба. Сообщалось, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью согласился с этим трансфером.

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По информации Daily Mail, руководство Манчестер Юнайтед выставил ценник на футболиста в размере 140 миллионов фунтов (около 161 миллиона евро). Отмечается, что это минимальная сумма, за которую манчестерский клуб согласен продать хавбека.

В текущем сезоне Погба провел 23 матча в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, на место Поля Погба в Манчестер Юнайтед рассматривается полузащитник Шахтера Фред.

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