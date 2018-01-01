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Манчестер Юнайтед готов продать Погба за 140 миллионов фунтов

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Желающим купить Поля Погба у Манчестер Юнайтед придется выложить крупную сумму денег.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант продажи полузащитника команды Поля Погба. Сообщалось, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью согласился с этим трансфером.

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По информации Daily Mail, руководство Манчестер Юнайтед выставил ценник на футболиста в размере 140 миллионов фунтов (около 161 миллиона евро). Отмечается, что это минимальная сумма, за которую манчестерский клуб согласен продать хавбека.

В текущем сезоне Погба провел 23 матча в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, на место Поля Погба в Манчестер Юнайтед рассматривается полузащитник Шахтера Фред.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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