Венгер считает, что Арсенал сможет удержать в команде хавбека Уилшира

Арсен Венгер не сомневается, что Джек Уилшир останется в Арсенле.

Контракт полузащитника Джека Уилшира с Арсеналом рассчитан до лета 2018 года, после чего он может стать свободным агентом. На данный момент футболист не достиг договоренности с "канонирами" по поводу продления соглашения.

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Несмотря на это, главный тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что Уилшир останется в команде еще на несколько лет.

"Я не могу дать конкретную информацию, ведь я не знаю, о чем думает Уилшир. Но у него есть долгосрочное предложение от Арсенала, и я верю, что он его подпишет.

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Если мы хотим удержать игрока в команде, то создаем для него все условия и предлагаем высокую зарплату. Думаю, никто не поспорит с тем, что наши игроки хорошо получают", - приводит слова Венгера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон включится в борьбу за хавбека Арсенала Джека Уилшира.

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