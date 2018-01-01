Игрок МЮ признался, что покинул сборную Англии из-за депрессии
Полузащитник Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик рассказал, почему он покинул состав сборной Англии в 2010 году.
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“Я достаточно долго был в национальной команде, и мне было тяжело уезжать куда-то вместе со сборной. Мне не составляло сложности на три недели уехать с Манчестер Юнайтед во время предсезонной подготовки, но поездки с национальной командой удручали меня.
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Меня это подавляло и после чемпионата мира в Южной Африке я понял, что больше не могу продолжать это. Люди бы говорили: “Возьми себя в руки и благодари за эту возможность“, я понимаю это. У меня было привилегированное положение, но мне было тяжело.
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Я действительно был в депрессии, был на грани и был подавлен. Я обратился в FA (футбольная ассоциация Англии - прим. ред.) и попросил их больше не вызывать меня в сборную“, - приводит слова Кэррика BBC.
Ранее сообщалось, что игрок Ньюкасла Джонджо Шелви может попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2018.
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