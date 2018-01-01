Игрок МЮ признался, что покинул сборную Англии из-за депрессии

Майкл Кэррик лично попросил футбольную ассоциацию Англии больше не вызывать его в национальную команду.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик рассказал, почему он покинул состав сборной Англии в 2010 году.

Читай также: Дебют игрока Борнмута в сборной Англии принес его деду почти 20 тысяч евро

“Я достаточно долго был в национальной команде, и мне было тяжело уезжать куда-то вместе со сборной. Мне не составляло сложности на три недели уехать с Манчестер Юнайтед во время предсезонной подготовки, но поездки с национальной командой удручали меня.

Читай также: Фанат прикинулся парикмахером и попал в номер игроков сборной Англии

Меня это подавляло и после чемпионата мира в Южной Африке я понял, что больше не могу продолжать это. Люди бы говорили: “Возьми себя в руки и благодари за эту возможность“, я понимаю это. У меня было привилегированное положение, но мне было тяжело.

Читай также: Легенда сборной Англии в 51 год в третий раз станет отцом

Я действительно был в депрессии, был на грани и был подавлен. Я обратился в FA (футбольная ассоциация Англии - прим. ред.) и попросил их больше не вызывать меня в сборную“, - приводит слова Кэррика BBC.

Ранее сообщалось, что игрок Ньюкасла Джонджо Шелви может попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2018.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.