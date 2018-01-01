Клопп: Баварии невероятно сложно заключить контракт со мной

Главный тренер Ливерпуля не планирует покидать свой пост.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе со стороны мюнхенской Баварии.

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“В моем контракте с Ливерпулем нет пунтка, который позволил бы мне покинуть команду раньше срока. Если в моих услугах действительно были заинтересованы, то Баварии было бы невероятно сложно заключить контракт со мной, даже если бы я этого захотел.

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У меня еще четыре года по контракту, клуб доволен моей работой, поэтому, я думаю, что Бавария даже не пыталась подписать меня“, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Немецкий специалист возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. Его соглашение с “красными“ рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала соглашение с тренером Айнтрахта Нико Ковачем.

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