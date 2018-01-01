Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Баварии невероятно сложно заключить контракт со мной

Комментариев: 0
Главный тренер Ливерпуля не планирует покидать свой пост.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе со стороны мюнхенской Баварии.

Читай также: Клопп: Мы можем тренироваться голыми и никто не заметит - все смотрят только на Салаха

“В моем контракте с Ливерпулем нет пунтка, который позволил бы мне покинуть команду раньше срока. Если в моих услугах действительно были заинтересованы, то Баварии было бы невероятно сложно заключить контракт со мной, даже если бы я этого захотел.

Читай также: Клопп: Мы забили пять голов Сити – обычно такое просто невозможно

У меня еще четыре года по контракту, клуб доволен моей работой, поэтому, я думаю, что Бавария даже не пыталась подписать меня“, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Немецкий специалист возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. Его соглашение с “красными“ рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала соглашение с тренером Айнтрахта Нико Ковачем.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, Бавария, чемпионат Германии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь