Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Абрамович может пригласить в Челси молодого перспективного тренера

Комментариев: 0
Челси рассматривает кандидатуры на пост главного тренера команды.
Владелец Челси Роман Абрамович
Владелец Челси Роман Абрамович
Getty Images

В конце сезона главный тренер Челси Антонио Конте, вероятно, покинет должность. Среди возможных кандидатов на пост рассматривались экс-тренер Барселоны Луис Энрике, наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри, коуч Наполи Маурицио Сарри и тренер Монако Леонардо Жардим.

Читай также: Стала известна сумма компенсации, которую получит Конте в случае разрыва контракта

Однако Челси может пересмотреть подход к выбору нового главного тренера. Как сообщает The Telegraph, ряд советников предложили владельцу "синих" Роману Абрамовичу сделать выбор в пользу специалиста с перспективой на будущее вместо опытного тренера.

Среди молодых тренеров на должность в Челси были названы Эусебио Ди Франческо (Рома), Юлиан Нагельсманн (Хоффенхайм) и Дэвид Вагнер (Хаддерсфилд).

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут забрать у Романа Абрамовича Челси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Роман Абрамович, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь