Челси рассматривает кандидатуры на пост главного тренера команды.

В конце сезона главный тренер Челси Антонио Конте, вероятно, покинет должность. Среди возможных кандидатов на пост рассматривались экс-тренер Барселоны Луис Энрике, наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри, коуч Наполи Маурицио Сарри и тренер Монако Леонардо Жардим.

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Однако Челси может пересмотреть подход к выбору нового главного тренера. Как сообщает The Telegraph, ряд советников предложили владельцу "синих" Роману Абрамовичу сделать выбор в пользу специалиста с перспективой на будущее вместо опытного тренера.

Среди молодых тренеров на должность в Челси были названы Эусебио Ди Франческо (Рома), Юлиан Нагельсманн (Хоффенхайм) и Дэвид Вагнер (Хаддерсфилд).

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут забрать у Романа Абрамовича Челси.

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