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СМИ назвали причину, по которой Феллайни не подписывает новый контракт с МЮ

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В прессе утверждают, что Маруан Феллайни чувствует себя недооцененным в Манчестер Юнайтед.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

В конце этого сезона у полузащитника Маруана Феллайни истекает срок действия контракта с Манчестер Юнайтед и он может стать свободным агентом.

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В СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к футболисту со стороны других клубов. Руководство “красных дьяволов“ также пыталось продлить соглашение и сделало два предложения бельгийцу, от которых он отказался.

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Как сообщает Daily Mail, основная причина нежелания Феллайни подписывать контракт то, что руководство команды и болельщики не смогли полноценно его принять. Отмечается, что бельгиец не хочет связывать себя обязательствами с клубом, в котором его талант недооценивают.

Напомним, игрока Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни хочет подписать Монако.

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Теги: Маруан Феллайни, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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