Маркос Алонсо наказан за грубую игру.

Защитника Челси Маркоса Алонсо дисквалифицировали на три матча, сообщает BBC.

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26-летнего футболиста наказали за грубую игру против форварда Саутгемптона Шейна Лонга в матче 34-го тура чемпионата Англии, который завершился со счетом 3:2 в пользу Челси.

Главный арбитр матча Майк Дин не увидел этого момента и не показал Алонсо желтую карточку, однако после встречи инцидент был рассмотрен и футболист получил трехматчевый бан.

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Испанец не сможет сыграть в матчах АПЛ против Бернли и Суонси, и пропустит полуфинальный матч Кубка Англии против Саутгемптона.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Маркос Алонсо вписал свою семью в историю сборной Испании.

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