Гари Линекер уверен, что Хосеп Гвардиола изменит стиль игры в Англии.

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий экспертом на британском телевидении, прокомментировал методы работы наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

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"Без сомнения, методы работы Гвардиолы повлияют на стиль футбола в Англии. И это не только касается красоты футбола, но и того, как достигать успеха. Ни для кого не секрет, что другие команды и тренера копируют и имитируют успех, даже дети, играя в футбол, пытаются повторять игру успешного клуба.

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Интересно и то, как Гвардиола влияет на футболистов. И речь не только о молодых игроках, но и об опытных, вроде Уолкера, Фернандиньо и Де Брюйне. Думаю, что именно в этом Гвардиола проявляет свой тренерский уровень и свое превосходство над коллегами.

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Когда он приехал в Англию, то многие считали, что он не сможет привить свой футбол в АПЛ, но в итоге у Гвардиолы все получилось. Я рад, что он оставался верен своим принципам и идеям. Его стиль не только приводит к результату, но и дарит красивую игру", - приводит слова Линекера BBC.

Напомним, легенда сборной Англии Гари Линекер рассказал, что делает Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

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