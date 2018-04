Ливерпуль провел презентацию новой домашней формы на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

Экипировка выполнена компанией New Balance в традиционных красных цветах с белыми вставками. Форма голкипера выполнена в желтом цвете.

Liverpool’s new kit has been revealed 🔴 pic.twitter.com/9TdVDHFQCc

На официальной страничке Ливерпуля в Twitter представлен оригинальный ролик, презентующий новую форму команды.

The Reds pull on the new 2018/19 Home Kit for the first time. 🔴🔴🔴https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/d6lx0tZ7ge