Ливерпуль показал свой новый домашний комплект формы на следующий сезон.

Ливерпуль провел презентацию новой домашней формы на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

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Экипировка выполнена компанией New Balance в традиционных красных цветах с белыми вставками. Форма голкипера выполнена в желтом цвете.

Liverpool’s new kit has been revealed 🔴 pic.twitter.com/9TdVDHFQCc — B/R Football (@brfootball) 19 апреля 2018 г.

На официальной страничке Ливерпуля в Twitter представлен оригинальный ролик, презентующий новую форму команды.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля были названы самыми шумными в АПЛ.

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