Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19
Ливерпуль показал свой новый домашний комплект формы на следующий сезон.
Ливерпуль провел презентацию новой домашней формы на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт клуба.
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Экипировка выполнена компанией New Balance в традиционных красных цветах с белыми вставками. Форма голкипера выполнена в желтом цвете.
Liverpool’s new kit has been revealed 🔴 pic.twitter.com/9TdVDHFQCc— B/R Football (@brfootball) 19 апреля 2018 г.
На официальной страничке Ливерпуля в Twitter представлен оригинальный ролик, презентующий новую форму команды.
The Reds pull on the new 2018/19 Home Kit for the first time. 🔴🔴🔴https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/d6lx0tZ7ge— Liverpool FC (@LFC) 19 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля были названы самыми шумными в АПЛ.
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