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Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19

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Ливерпуль показал свой новый домашний комплект формы на следующий сезон.
Ливерпуль представил новый комплект домашней формы
Ливерпуль представил новый комплект домашней формы
twitter.com/LFC

Ливерпуль провел презентацию новой домашней формы на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

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Экипировка выполнена компанией New Balance в традиционных красных цветах с белыми вставками. Форма голкипера выполнена в желтом цвете.

На официальной страничке Ливерпуля в Twitter представлен оригинальный ролик, презентующий новую форму команды.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля были названы самыми шумными в АПЛ.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, New Balance, форма
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