Наставник Ливерпуля в шутливой форме прокомментировал повышенное внимание к Мохамеду Салаху.

Египетский игрок Ливерпуля Мохамед Салах стал звездой этого сезона как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов. Главный тренер “красных“ Юрген Клопп шутливо отметил внимание к своему подопечному.

“В Ливерпуле очень хороший коллектив, и всем нам действительно нравится то внимание, которое уделяют Салаху.

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Перед матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов мы вышли на тренировку и я сказал команде: “Мы можем тренироваться голыми и никто не заметит - все смотрят только на Салаха“. И в предстоящей встрече с Ромой будет также“, - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, игрок Ливерпуля Мохамед Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне Лиги чемпионов.

Отмечалось, что египтянин отличился в 50 голах за “красных“ в текущем сезоне.

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