Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Мы можем тренироваться голыми и никто не заметит - все смотрят только на Салаха

Комментариев: 0
Наставник Ливерпуля в шутливой форме прокомментировал повышенное внимание к Мохамеду Салаху.
Мохамед Салах и Юрген Клопп
Мохамед Салах и Юрген Клопп
twitter.com/lfc

Египетский игрок Ливерпуля Мохамед Салах стал звездой этого сезона как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов. Главный тренер “красных“ Юрген Клопп шутливо отметил внимание к своему подопечному.

“В Ливерпуле очень хороший коллектив, и всем нам действительно нравится то внимание, которое уделяют Салаху.

Читай также: Салах: Победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды

Перед матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов мы вышли на тренировку и я сказал команде: “Мы можем тренироваться голыми и никто не заметит - все смотрят только на Салаха“. И в предстоящей встрече с Ромой будет также“, - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, игрок Ливерпуля Мохамед Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне Лиги чемпионов.

Отмечалось, что египтянин отличился в 50 голах за “красных“ в текущем сезоне.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Мохамед Салах, Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь