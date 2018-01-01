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Вулверхэмптон попытается приобрести игрока Арсенала

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Джек Уилшир попал в сферу интересов Вулверхэмптона, который получил путевку в Премьер-лигу.
Джек Уилшер
Джек Уилшер
Getty Images

Полузащитник Арсенала Джек Уилшир в конце сезона может стать свободным агентом из-за того, что никак не может договориться с лондонским клубом о продлении контракта.

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По информации Mirror, на футболиста претендует Вулверхэмтон, который недавно обеспечил себе путевку в Премьер-лигу. В услугах хавбека также заинтересованы Эвертон, который уже связывался с Уиширом, Манчестер Сити и Ливерпуль. Кроме того, за игроком следят итальянские клубы - Милан и Ювентус.

Напомним, Арсенал предложил полузащитнику Джеку Уилширу новый контракт с понижением зарплаты, который не устроил футболиста.

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Теги: Джек Уилшир, Арсенал, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, футбол
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