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Английский футболист на радостях от триумфа команды напился до потери памяти

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Скотт Браун потерял ключи и телефон во время торжества, но с удовольствием повторил бы это.
Аккрингтон Стэнли впервые пробились в Лигу 1
Аккрингтон Стэнли впервые пробились в Лигу 1
twitter.com/ASFCofficial

Клуб Аккрингтон Стэнли впервые в своей истории сумел пройти в Лигу 1 - третий по уровню дивизион Англии. Свой успех игроки и тренерский штаб клуба начали праздновать на поле, после торжество переместилось в раздевалку, где игроки пили алкогольные напитки, пели и танцевали.

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Однако на этом празднование не закончилось. На следующий день после исторического события игрок команды Скотт Браун на своей страничке в Twitter признался, что абсолютно не помнит события прошлого вечера, и даже умудрился потерять ключи и телефон.

“Я потерял свой телефон, ключи от дома и от машины, и я даже не помню, как смог вернуться домой. Но я бы с радостью испытал бы это все снова“, - написал Браун.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Кайл Уокер весело отпраздновал чемпионство своей команды в английском пабе.

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Теги: чемпионат Англии, Лига 1, футбол, пьянство, прикол
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