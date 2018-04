Английский футболист на радостях от триумфа команды напился до потери памяти

Клуб Аккрингтон Стэнли впервые в своей истории сумел пройти в Лигу 1 - третий по уровню дивизион Англии. Свой успех игроки и тренерский штаб клуба начали праздновать на поле, после торжество переместилось в раздевалку, где игроки пили алкогольные напитки, пели и танцевали.

Читай также: Главный тренер сборной Исландии: После выхода на ЧМ-2018 напились всей командой

Однако на этом празднование не закончилось. На следующий день после исторического события игрок команды Скотт Браун на своей страничке в Twitter признался, что абсолютно не помнит события прошлого вечера, и даже умудрился потерять ключи и телефон.

“Я потерял свой телефон, ключи от дома и от машины, и я даже не помню, как смог вернуться домой. Но я бы с радостью испытал бы это все снова“, - написал Браун.

Lost my phone house keys and car keys don’t remember getting home still in my kit😂 want to do it all again, couldn’t be any prouder lads staff fans everyone associated with Accrington Stanley enjoy this momement you all deserve it 😘😘