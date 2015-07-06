Ливерпуль получит чемпионский бонус от Манчестер Сити за трансфер Стерлинга

Манчестер Сити перечислит Ливерпулю миллион фунтов.

Манчестер Сити досрочно оформил чемпионство в Англии и теперь обязан заплатить Ливерпулю 1 миллион фунтов (около 1,2 миллиона евро).

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Как сообщает Liverpool Echo, эта сумма является бонусом, прописанным в условиях трансфера вингера Рахима Стерлинга из Ливерпуля в состав “горожан“ летом 2015 года. Манчестер Сити заплатил 44 миллиона фунтов (около 51 миллиона евро), а еще 5 миллионов фунтов (около 5,8 миллионов евро) были предусмотрены в качестве бонусов.

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На тот момент Стерлинг был самым дорогим английским футболистом. Куинз Парк Рейнджерс, который в 2010 году продал Ливерпулю Стерлинга, получил 20% от сделки “красных“ с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит полузащитнику Рахиму Стерлингу новый контракт.

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