Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль получит чемпионский бонус от Манчестер Сити за трансфер Стерлинга

Комментариев: 0
Манчестер Сити перечислит Ливерпулю миллион фунтов.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Манчестер Сити досрочно оформил чемпионство в Англии и теперь обязан заплатить Ливерпулю 1 миллион фунтов (около 1,2 миллиона евро).

Читай также: Стерлинг сравнил бритые головы игроков Ман Сити с вареными яйцами

Как сообщает Liverpool Echo, эта сумма является бонусом, прописанным в условиях трансфера вингера Рахима Стерлинга из Ливерпуля в состав “горожан“ летом 2015 года. Манчестер Сити заплатил 44 миллиона фунтов (около 51 миллиона евро), а еще 5 миллионов фунтов (около 5,8 миллионов евро) были предусмотрены в качестве бонусов.

Читай также: Стерлинг поиздевался над своим ребенком

На тот момент Стерлинг был самым дорогим английским футболистом. Куинз Парк Рейнджерс, который в 2010 году продал Ливерпулю Стерлинга, получил 20% от сделки “красных“ с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит полузащитнику Рахиму Стерлингу новый контракт.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, бонус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь