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Манчестер Сити избежал трансферного запрета

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ФИФА приняла решение не наказывать Манчестер Сити.
Манчестер Сити избежал трансферного бана
Манчестер Сити избежал трансферного бана
Getty Images

Манчестер Сити в 2016 году подписал несовершеннолетнего аргентинского футболиста Бенхамина Гарре, из-за чего клубу грозила дисквалификация на два трансферных окна за возможное нарушение правил по переходу несовершеннолетних игроков не из стран Евросоюза.

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Однако ФИФА рассмотрела дело и приняла решение не наказывать “горожан“ за этот трансфер, сообщает Sky Sports. Организация заявила, что полузащитник Бенхамин Гарре имел итальянский паспорт, поэтому мог покинуть Аргентину по достижении 16 лет.

Напомним, также Манчестер Сити грозит трансферный бан из-за двух африканских игроков Джорджа Дэвиса и Доминика Одуро.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, ФИФА
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