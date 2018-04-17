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Манчестер Сити хочет продлить контракт с Гвардиолой до 2020 года

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Руководство "горожан" довольно успехами Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Руководство Манчестер Сити довольно работой, проведенной в текущем сезоне главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, и хочет предложить ему новый контракт.

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Как сообщает The Times, "горожане" хотят предложить специалисту продлить соглашение на один год до лета 2020 года. По условиям действующего контракта, рассчитанного до 2019 года, Гвардиола получает 15 миллионов фунтов в год (около 17 миллионов евро).

Напомним, в текущем сезоне Манчестер Сити досрочно оформил чемпионство, что весело в баре отпраздновал защитник команды Кайл Уокер.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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гость  (аноним)  17.04.2018, 12:12
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