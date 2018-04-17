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Тренер Тоттенхэма: Можно быть невероятным тренером, но деньги имеют значение

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Маурисио Почеттино считает, что важное значение в футболе имеют денежные средства клубов.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что в футболе важную роль играют деньги.

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“Тоттенхэму трудно бороться с Манчестер Сити за чемпионский титул, теперь нам важно хорошо начать следующий сезон. Деньги, которые есть у Сити, очень им помогают. Я не имею ввиду, что вы будете счастливы, если будете миллиардером, но деньги в футболе важны.

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Можно потрясающе работать, можно реализовывать свои идеи, можно быть невероятным тренером, но деньги имеют значение. Для тренерской деятельности нужны игроки, которые будут помогать в исполнении задуманного, а когда у вас лучшие футболисты, то добиться успеха проще“, - приводит слова Почеттино ESPN.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария провела предварительные переговоры с главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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utekai    17.04.2018, 11:30
Оценка:  0
utekai
розкажи це Клаудіо Ран'єрі))
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