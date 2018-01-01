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Моуринью согласился продать Погба

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Наставник Манчестер Юнайтед готов расстаться с полузащитником Полем Погба.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью готов в летнее трансферное окно продать полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает Daily Mail.

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Между хавбеком и португальским специалистом ухудшились взаимоотношения, поэтому Моуринью не против заменить футболиста на другого игрока. Переговоры с Погба уже начали представители ПСЖ.

В текущем сезоне Погба провел 22 матча за Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что заменить Поля Погба в Манчестер Юнайтед может игрок ПСЖ Марко Верратти.

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Теги: Поль Погба, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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