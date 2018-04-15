Игрок Манчестер Сити весело отпраздновал чемпионство в пабе

Кайл Уокер отправился в один из манчестерских баров, где весело отпраздновал чемпионство своей команды.

Манчестер Сити за пять туров до конца сезона оформил чемпионство. Защитник "горожан" Кайл Уокер решил не откладывать празднование этого события и отправился в один из манчестерских баров.

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Уокер веселился со всеми посетителями паба, пел песни, кричал: "Мы - чемпионы" и неустанно выкладывал видео происходящего в Stories на страничке в Instagram.

Напомним, украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил команду с чемпионством.

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