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Игрок Манчестер Сити весело отпраздновал чемпионство в пабе

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Кайл Уокер отправился в один из манчестерских баров, где весело отпраздновал чемпионство своей команды.
Кайл Уокер
Кайл Уокер
Getty Images

Манчестер Сити за пять туров до конца сезона оформил чемпионство. Защитник "горожан" Кайл Уокер решил не откладывать празднование этого события и отправился в один из манчестерских баров.

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Уокер веселился со всеми посетителями паба, пел песни, кричал: "Мы - чемпионы" и неустанно выкладывал видео происходящего в Stories на страничке в Instagram.

Напомним, украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил команду с чемпионством.

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Теги: Кайл Уокер, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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