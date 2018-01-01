Голкипер МЮ восстанавливается от травмы и балует себя огромной пиццой
Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Серхио Ромеро получил незначительную травму в товарищеском матче против сборной Испании, который закончился разгромной победой европейской команды.
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Однако, как сообщает The Sun, 31-летний игрок знает чем побаловать себя во время восстановления. Фанаты заметили футболиста в одной из пиццерий сети Domino's pizza. Аргентинец приобрел две большие пиццы и одну среднюю.
Со своими покупками вратарь отправился к белой Audi Q5 стоимостью 40 тысяч фунтов (около 46 тысяч евро).
Ранее сообщалось, что лидера сборной Аргентины и Барселоны Лионеля Месси часто тошнило на поле из-за неправильного питания.
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