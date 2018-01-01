Голкипер МЮ восстанавливается от травмы и балует себя огромной пиццой

Серхио Ромеро был замечен выходящим из пиццерии с несколькими коробками.

Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Серхио Ромеро получил незначительную травму в товарищеском матче против сборной Испании, который закончился разгромной победой европейской команды.

Читай также: Барселона предоставила игроку личного повара, чтобы он не употреблял фастфуд

Однако, как сообщает The Sun, 31-летний игрок знает чем побаловать себя во время восстановления. Фанаты заметили футболиста в одной из пиццерий сети Domino's pizza. Аргентинец приобрел две большие пиццы и одну среднюю.

Со своими покупками вратарь отправился к белой Audi Q5 стоимостью 40 тысяч фунтов (около 46 тысяч евро).

Серхио Ромеру купил несколько пицц thesun.co.uk/

Ранее сообщалось, что лидера сборной Аргентины и Барселоны Лионеля Месси часто тошнило на поле из-за неправильного питания.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.