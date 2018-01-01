Фанаты Ливерпуля были названы самыми шумными в АПЛ
Barclays совместно с YouGov провели исследование, в ходе которого были опрошены более 4000 фанатов, экс-игроков и тренеров английского чемпионата.
Читай также: Фанаты Ливерпуля атаковали автобус Ман Сити накануне матча Лиги чемпионов
Как сообщает Sky Sports, целью опроса было определить самых шумных и поющих фанатов клубов из АПЛ, при этом голосовать за свой клуб нельзя было. В соответствии с результатами исследования, болельщики Ливерпуля добыли победу во всех четырех категориях. На втором месте оказались фанаты Ньюкасла, а на третьем - Сток Сити.
Читай также: Фанат Ман Сити из Африки проиграл жену из-за манчестерского дерби
Лучшей песней команды соперников был признан гимн мерсисайдцев “You'll Never Walk Alone“. На втором месте гимн Вест Хэма - “I’m Forever blowing Bubbles“ и “Delilah“ от поклонников Сток Сити.
Ранее сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед собираются бойкотировать выездной матч с Брайтоном.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил