Фанаты Ливерпуля были названы самыми шумными в АПЛ

Болельщики "красных" лучше всех поддерживают свою команду во время матчей.

Barclays совместно с YouGov провели исследование, в ходе которого были опрошены более 4000 фанатов, экс-игроков и тренеров английского чемпионата.

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Как сообщает Sky Sports, целью опроса было определить самых шумных и поющих фанатов клубов из АПЛ, при этом голосовать за свой клуб нельзя было. В соответствии с результатами исследования, болельщики Ливерпуля добыли победу во всех четырех категориях. На втором месте оказались фанаты Ньюкасла, а на третьем - Сток Сити.

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Лучшей песней команды соперников был признан гимн мерсисайдцев “You'll Never Walk Alone“. На втором месте гимн Вест Хэма - “I’m Forever blowing Bubbles“ и “Delilah“ от поклонников Сток Сити.

Ранее сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед собираются бойкотировать выездной матч с Брайтоном.

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