Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанаты Ливерпуля были названы самыми шумными в АПЛ

Комментариев: 0
Болельщики "красных" лучше всех поддерживают свою команду во время матчей.
Фанаты Ливерпуля - самые шумные в АПЛ
Фанаты Ливерпуля - самые шумные в АПЛ
Getty Images

Barclays совместно с YouGov провели исследование, в ходе которого были опрошены более 4000 фанатов, экс-игроков и тренеров английского чемпионата.

Читай также: Фанаты Ливерпуля атаковали автобус Ман Сити накануне матча Лиги чемпионов

Как сообщает Sky Sports, целью опроса было определить самых шумных и поющих фанатов клубов из АПЛ, при этом голосовать за свой клуб нельзя было. В соответствии с результатами исследования, болельщики Ливерпуля добыли победу во всех четырех категориях. На втором месте оказались фанаты Ньюкасла, а на третьем - Сток Сити.

Читай также: Фанат Ман Сити из Африки проиграл жену из-за манчестерского дерби

Лучшей песней команды соперников был признан гимн мерсисайдцев “You'll Never Walk Alone“. На втором месте гимн Вест Хэма - “I’m Forever blowing Bubbles“ и “Delilah“ от поклонников Сток Сити.

Ранее сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед собираются бойкотировать выездной матч с Брайтоном.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь