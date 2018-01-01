Игрок Сток Сити улетел в Испанию к семье и перестал выходить на связь

Сток Сити планирует исключить Хесе из состава команды.

Нападающий Хесе, который является игроком ПСЖ и на правах аренды выступает за Сток Сити, перестал выходить на связь с представителями клуба.

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Как сообщает The Telegraph, у Хесе заболел сын и руководство клуба отпустило его на несколько дней в Лас-Пальмас, Испания. Форвард обязался вернуться в расположение клуба в среду, 11 апреля, однако так и не появился.

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Издание отмечает, что футболист не выходит на связь с клубом и не поставил никого в известность о своем текущем месторасположении. Главный тренер Сток Сити Пол Ламберт заявил, что клуб подвергнет Хесе санкциям - наложит штраф и не будет заявлять на оставшиеся матчи АПЛ.

Ранее сообщалось, что африканский болельщик Манчестер Сити поставил на победу команды свою жену и проиграл.

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