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Голкипер Челси хочет перейти в ПСЖ - СМИ

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Тибо Куртуа рассчитывает покинуть Лондон и перебраться в Париж.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь Челси Тибо Куртуа летом 2019 года может стать свободным агентом. В его услугах заинтересован ПСЖ, который ведет переговоры с его окружением, сообщает RMC.

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При этом “синие“ не собираются расставаться с голкипером раньше завершения срока действия контракта даже при условии, что через год Куртуа может уйти из клуба самостоятельно.

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Издание отмечает, что Куртуа не очень доволен положением Челси из-за того, что команда практически потеряла шанс получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, сам Тибо Куртуа заверил болельщиков, что следующий сезон проведет в Челси.

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Теги: Тибо Куртуа, Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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