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Гвардиола планирует усилить команду пятью новичками

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Наставник Манчестер Сити рассматривает варианты кадровых изменений в составе команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Манчестер Сити достаточно близко подошел к чемпионскому титулу АПЛ в текущем сезоне, однако главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола уже планирует усилить состав команды.

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По информации Daily Telegraph, испанский специалист планирует купить двух центральных полузащитников, защитника, атакующего хавбека и вингера. Кого заменят новички пока неизвестно.

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Среди кандидатов на трансфер называются Фред (Шахтер), Юлиан Вайгль (Боруссия Д), Жоржиньо (Наполи), Жан Мишель Сери (Ницца), Тома Лемар (Монако), Эден Азар (Челси), Рияд Марез (Лестер) и Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм).

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган назвал Хосепа Гвардиолу самым одержимым тренером.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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