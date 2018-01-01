Наставник Ливерпуля не переживает о трансфере Салаха из команды

Юрген Клопп уверен, что Мохамед Салах не покинет Ливерпуль.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал слухи о трансфере лидера команды Мохамеда Салаха в другой клуб.

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"Я точно знаю, что Мохамед чувствует себя комфортно в Ливерпуле. Он знает и понимает, что стиль игры нашей команды ему подходит. Я не переживаю по поводу его возможного трансфера", - приводит слова Клоппа Goal.com со ссылкой на Bild.

Напомним, Мохамед Салах отличился в 50 голах за Ливерпуль в текущем сезоне.

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