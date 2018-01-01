Фантастический гол из Чемпионшипа, который был забит с 35 метров
Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш положил шикарный мяч в ворота Дерби Каунти.
В матче 42-го тура Чемпионшипа Вулверхэмптон на своем поле обыграл Дерби Каунти со счетом 2:0.
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На 51-й минуте встречи полузащитник хозяев Рубен Невеш забил гол с расстояния 35-ти метров. Гости вынесли мяч из штрафной, но португалец одним касанием остановил его, а вторым ударом с лета отправил его по дуге в девятку и удвоил преимущество своей команды в матче.
47 seconds of perfection from Ruben Neves 👌#HeWalksAmongUs #wwfc pic.twitter.com/fQqyknOI6e— Wolf Gravy (@WolfGravy) 12 апреля 2018 г.
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