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Фантастический гол из Чемпионшипа, который был забит с 35 метров

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Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш положил шикарный мяч в ворота Дерби Каунти.

В матче 42-го тура Чемпионшипа Вулверхэмптон на своем поле обыграл Дерби Каунти со счетом 2:0.

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На 51-й минуте встречи полузащитник хозяев Рубен Невеш забил гол с расстояния 35-ти метров. Гости вынесли мяч из штрафной, но португалец одним касанием остановил его, а вторым ударом с лета отправил его по дуге в девятку и удвоил преимущество своей команды в матче.

Ранее сообщалось, что скандальный французский футболист Патрис Эвра выложил видео зажигательного танца на своей страничке в Instagram.

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Теги: Вулверхэмптон, Чемпионшип, футбол, гол, видео
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