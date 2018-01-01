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Мхитарян в этом сезоне больше не сыграет в АПЛ

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Генрих Мхитарян из-за травмы больше не примет участие в чемпионате Англии.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян повредил колено в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

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Как сообщает Daily Mail, армянский футболист не сможет сыграть в оставшихся матчах чемпионата Англии. Единственная возможность для Мхитаряна выйти на поле в этом сезоне - в среду, 16-го мая, в финале Лиги Европы, если “канониры“ туда пройдут.

После трансфера Мхитарян провел 12 матчей за Арсенал во всех турнирах, забил 2 года и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник Генрих Мхитарян назвал главную причину перехода в Арсенал из Манчестер Юнайтед.

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Теги: Генрих Мхитарян, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, травма
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