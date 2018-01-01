Мхитарян в этом сезоне больше не сыграет в АПЛ
Генрих Мхитарян из-за травмы больше не примет участие в чемпионате Англии.
Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян повредил колено в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.
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Как сообщает Daily Mail, армянский футболист не сможет сыграть в оставшихся матчах чемпионата Англии. Единственная возможность для Мхитаряна выйти на поле в этом сезоне - в среду, 16-го мая, в финале Лиги Европы, если “канониры“ туда пройдут.
После трансфера Мхитарян провел 12 матчей за Арсенал во всех турнирах, забил 2 года и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник Генрих Мхитарян назвал главную причину перехода в Арсенал из Манчестер Юнайтед.
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