Челси планирует усилиться полузащитником Ниццы

Лондонский клуб рассчитывает заполучить Жана Мишеля Сери в летнее трансферное окно.

Челси в летнее трансферное окно рассчитывает усилить среднюю линию команды. Одним из кандидатов “синие“ рассматривают полузащитника Ниццы Жана Мишеля Сери.

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По информации L’Equipe, Сери может пополнить состав лондонского клуба этим летом. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявляла Барселона.

Сери выступает за Ниццу с 2015 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игроки Челси сходили в кино на премьеру фильма “Тренер“ в Лондоне и сфотографировались с Данилой Козловским.

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