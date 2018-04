Гениальный Салах: форвард Ливерпуля отличился в 50 голах за команду в этом сезоне

Игрок Ливерпуля Мохамед Салах помог команде во второй раз обыграть Манчестер Сити в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне египтянин забил 39 голов и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Таким образом, футболист принял участие в 50 голах за “красных“.

