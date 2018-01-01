Гениальный Салах: форвард Ливерпуля отличился в 50 голах за команду в этом сезоне

Мохамед Салах в текущем сезоне 50 раз помог Ливерпулю забить в ворота соперников.

Игрок Ливерпуля Мохамед Салах помог команде во второй раз обыграть Манчестер Сити в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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В текущем сезоне египтянин забил 39 голов и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Таким образом, футболист принял участие в 50 голах за “красных“.

50 – Mohamed Salah has been directly involved in 50 goals in all competitions this season (39 goals, 11 assists), 11 more than any other Premier League player. Relentless. pic.twitter.com/gdrkWBHKnA — OptaJoe (@OptaJoe) 10 апреля 2018 г.

Стоит отметить, что это на 11 больше, чем у любого другого игрока из АПЛ.

Напомним, игрок Ливерпуля Мохамед Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне Лиги чемпионов.

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