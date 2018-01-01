Английским футболистам грозят огромные штрафы за уклонение от уплаты налогов

Серьезные санкции могут коснуться 129 футболистов АПЛ.

Игрокам из нескольких клубов чемпионата Англии грозят штрафы за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает Daily Mail, сумма штрафов может составить до 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).

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Известно, что под санкции могут попасть 129 футболистов, имена которых не оглашаются. Игроки приняли участие в финансовых махинациях. Они произвели инвестиции, которые с помощью компании Kingsbridge вложили в проекты по созданию фильмов. Это позволило футболистам не платить налоги с зарплат.

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По информации издания, одним из инвесторов является игрок Манчестер Юнайтед, который вложил 33,5 миллиона фунтов (около 38 миллионов евро), а также футболист Ливерпуля, который инвестировал 10,4 миллиона фунтов (около 12 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что экс-игрока сборной Испании Хаби Алонсо могут посадить в тюрьму на 8 лет.

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