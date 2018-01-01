Манчестер Юнайтед готов потратить 40 миллионов фунтов на форварда Уотфорда

Нападающий Уотфорда Ришарлисон попал в список трансферных целей манкунианцев.

Руководство Манчестер Юнайтед рассчитывает подписать форварда Уотфорда Ришарлисона в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Sky Sports, “красные дьяволы“ хотят усилить линию атаки и готовы выложить за бразильского футболиста 40 миллионов фунтов (около 45,8 миллионов евро).

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20-летний нападающий присоединился к Уотфорду летом 2017 года и хорошо проявил себя в АПЛ - провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

В услугах Ришарлисона также заинтересованы Арсенал, Челси, Эвертон, Монако и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед проведет предсезонный тур в США.

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