Молодой форвард МЮ отказался продлить контракт с клубом

Антони Марсьяль может покинуть команду летом.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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Как сообщает RMC, француз недоволен низким уровнем игровой практики и отказал клубу в продлении контракта. Кроме того, у Марсьяля напряженные взаимоотношения с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

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Действующее соглашение футболиста с Манчестер Юнайтед рассчитано до конца следующего сезона. В покупке форварда заинтересованы Ювентус, Атлетико и Тоттенхэм. Агент француза уже контактировал с этими командами.

Напомним, еще один юный форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

Отмечалось, что Рашфорд получил ценный подарок от Криштиану Роналду.

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