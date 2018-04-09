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Игроки Челси сходили в кино и сфотографировались с Козловским

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Футболисты Челси посетили премьерный показ фильма "Тренер" в Лондоне.
Игроки Челси на премьере фильма "Тренер" в Лондоне
Игроки Челси на премьере фильма "Тренер" в Лондоне
dailymail.co.uk/

Игроки Челси после матча чемпионата Англии с Вест Хэмом (1:1) отправились на премьеру российского фильма “Тренер“, режиссером которого является Данила Козловский.

Кинопремьеру посетили Эден Азар, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Гари Кэйхилл, Давид Луис и Тьемуе Бакайоко.

Маркос Алонсо и Сеск Фабрегас
Маркос Алонсо и Сеск Фабрегас
dailymail.co.uk/

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Фильм рассказывает о жизни футболиста национальной сборной, который провалил матч, завершил карьеру и стал тренером маленького клуба. Данила Козловский не только выступил режиссером картины, но и исполнил главную роль.

Гари Кэйхилл
Гари Кэйхилл
dailymail.co.uk/

Часть эпизодов фильма были сняты на домашнем стадионе “синих“ Стэмфорд Бридж.

Тьемуе Бакайоко и Данила Козловский
Тьемуе Бакайоко и Данила Козловский
dailymail.co.uk/

После показа футболисты сфотографировались с Данилой Козловским.

Давид Луис и Данила Козловский
Давид Луис и Данила Козловский
dailymail.co.uk/

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Давид Луис на своей страничке в Instagram поздравил Козловского с премьерой и выразил свое восхищение кинолентой. “Великолепный фильм, который показывает любовь к футболу и то, как эта игра может изменить жизни людей. Поздравляю, бро, Данила Козловский!“, - написал Луис.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах.

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Теги: Эден Азар, Давид Луис, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Гари Кэйхилл, Тьемуе Бакайоко, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, кино, Данила Козловский
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