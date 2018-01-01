Ливерпуль рассчитывает подписать звезду Ювентуса за 100 миллионов евро - СМИ
Ливерпуль планирует усилить линию атаки, чтобы в новом сезоне бороться за чемпионский титул в Англии.
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По информации The Guardian, руководство "красных" рассматривает вариант подписания звездного форварда Ювентуса Паулу Дибалу. В услугах аргентинца заинтересован главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп. Англичане готовы заплатить за Дибалу 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Дибала провел 26 матчей в чемпионате Италии, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико хочет подписать 5-летнее соглашение с форвардом Ювентуса Паулу Дибалой, однако президент испанского клуба опровергнул эту информацию.
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