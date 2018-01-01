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Фанат Ман Сити из Африки проиграл жену из-за манчестерского дерби

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Болельщик из Танзании настолько верил в любимую команду, что поставил на кон свою жену.
Фанат Манчестер Сити из Африки проиграл жену по итогам манчестерского дерби
Фанат Манчестер Сити из Африки проиграл жену по итогам манчестерского дерби
Getty Images

Фанат Манчестер Сити Амани Стэнли, проживающий в Танзании, сделал необычную ставку на манчестерское дерби, которое состоялось в субботу, 7 апреля, и завершилось победой "красных дьяволов" со счетом 3:2.

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Танзанийский фанат пообещал другу отдать свою жену на одну неделю в случае, если "горожане" не сумеют выиграть у Манчестер Юнайтед и досрочно оформить чемпионство. Мужчины составили соответствующее письменное соглашение.

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"Я, Амани Стэнли, нахожусь в полном здравии ума и обязуюсь отдать свою жену на одну неделю Тони Шилле при условии, что Манчестер Сити не обеспечит себе чемпионский титул в матче с Манчестер Юнайтед. Подтверждаю, что нахожусь в полном психическом здравии и заключаю пари не под давлением", - приводит Nairobi News текст договора между мужчинами.

Соглашение фаната Манчестер Сити с другом
Соглашение фаната Манчестер Сити с другом
nairobinews.nation.co.ke/

Отметим, что в африканских странах достаточно часто вместо денег мужчины ставят на любимую команду своих жен.

Напомним, Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 10 апреля. На нашем сайте вы можете посмотреть прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, прикол
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