Фанат Ман Сити из Африки проиграл жену из-за манчестерского дерби

Болельщик из Танзании настолько верил в любимую команду, что поставил на кон свою жену.

Фанат Манчестер Сити Амани Стэнли, проживающий в Танзании, сделал необычную ставку на манчестерское дерби, которое состоялось в субботу, 7 апреля, и завершилось победой "красных дьяволов" со счетом 3:2.

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Танзанийский фанат пообещал другу отдать свою жену на одну неделю в случае, если "горожане" не сумеют выиграть у Манчестер Юнайтед и досрочно оформить чемпионство. Мужчины составили соответствующее письменное соглашение.

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"Я, Амани Стэнли, нахожусь в полном здравии ума и обязуюсь отдать свою жену на одну неделю Тони Шилле при условии, что Манчестер Сити не обеспечит себе чемпионский титул в матче с Манчестер Юнайтед. Подтверждаю, что нахожусь в полном психическом здравии и заключаю пари не под давлением", - приводит Nairobi News текст договора между мужчинами.

Соглашение фаната Манчестер Сити с другом nairobinews.nation.co.ke/

Отметим, что в африканских странах достаточно часто вместо денег мужчины ставят на любимую команду своих жен.

Напомним, Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 10 апреля. На нашем сайте вы можете посмотреть прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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