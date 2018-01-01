Фанаты МЮ планируют бойкотировать матч с Брайтоном

Болельщики "красных дьяволов" готовы пойти на такую меру из-за переноса матча своей команды на пятницу.

Фанаты Манчестер Юнайтед решили бойкотировать выездной матч своей команды в рамках чемпионата Англии против Брайтона.

Читай также: Капитан Манчестер Сити призвал английские клубы снизить цены на билеты

Болельщики были недовольны тем, что матч перенесли на пятницу, 4 мая, из-за чего им в рабочий день придется проехать 800 километров, чтобы попасть на стадион. Своим бойкотом болельщики хотят обратить внимание на отношение руководства АПЛ и телевизионных компаний к выездным фанатам.

Читай также: Власти Австралии убеждают фанатов трижды подумать перед поездкой на ЧМ-2018

“То, что наши лучшие фанаты, которые постоянно посещают выездные матчи, должны будут проехать более 250 миль (около 402 км - прим. ред.) в одну сторону по пробкам, говорит о некомпетентности или наплевательском отношении к болельщикам.

Читай также: Фанаты Ливерпуля атаковали автобус Ман Сити накануне матча Лиги чемпионов

Это выглядит цинично на фоне всех заявлений клуба и телевизионных компаний о желании улучшить атмосферу на стадионе во время матчей“, - цитирует Manchester Evening News текст заявления объединения болельщиков Manchester United Supporters Trust.

Ранее сообщалось, что итальянские фанаты атаковали Instagram игрока сборной Украины Андрея Лунина.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.