Тоттенхэм попросил АПЛ переписать второй гол Эриксена в ворота Сток Сити на Кейна
Руководство Тоттенхэма обратилось к функционерам английской Премьер-лиги с просьбой переписать второй гол Кристиана Эриксена в ворота Сток Сити (2:1) на Харри Кейна. Об этом сообщает Sky Sports.
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Клуб пересмотрел эпизод с голом с различных ракурсов и увидел, что после удара Эриксена со штрафного Кейн дотронулся до мяча и после этого он попал в ворота.
Сам Кейн на видео в Instagram заверил фанатов, что гол забил он.
В текущем сезоне Кейн провел 31 матч в чемпионате Англии, забил 24 гола и отдал 2 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что игрок Баварии Хамес Родригес предложил клубу купить Харри Кейна в случае, если команду покинет Роберт Левандовски.
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