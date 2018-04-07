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Тоттенхэм попросил АПЛ переписать второй гол Эриксена в ворота Сток Сити на Кейна

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Лондонский клуб обратился в АПЛ с просьбой записать один из голов Кристиана Эриксена на Харри Кейна.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Руководство Тоттенхэма обратилось к функционерам английской Премьер-лиги с просьбой переписать второй гол Кристиана Эриксена в ворота Сток Сити (2:1) на Харри Кейна. Об этом сообщает Sky Sports.

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Клуб пересмотрел эпизод с голом с различных ракурсов и увидел, что после удара Эриксена со штрафного Кейн дотронулся до мяча и после этого он попал в ворота.

Сам Кейн на видео в Instagram заверил фанатов, что гол забил он.

 

🤔 Whose goal was it, @harrykane? #COYS #THFC

Допис, поширений Tottenham Hotspur (@spursofficial)

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч в чемпионате Англии, забил 24 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Хамес Родригес предложил клубу купить Харри Кейна в случае, если команду покинет Роберт Левандовски. 

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Теги: Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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