Тоттенхэм попросил АПЛ переписать второй гол Эриксена в ворота Сток Сити на Кейна

Лондонский клуб обратился в АПЛ с просьбой записать один из голов Кристиана Эриксена на Харри Кейна.

Руководство Тоттенхэма обратилось к функционерам английской Премьер-лиги с просьбой переписать второй гол Кристиана Эриксена в ворота Сток Сити (2:1) на Харри Кейна. Об этом сообщает Sky Sports.

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Клуб пересмотрел эпизод с голом с различных ракурсов и увидел, что после удара Эриксена со штрафного Кейн дотронулся до мяча и после этого он попал в ворота.

Сам Кейн на видео в Instagram заверил фанатов, что гол забил он.

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч в чемпионате Англии, забил 24 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Хамес Родригес предложил клубу купить Харри Кейна в случае, если команду покинет Роберт Левандовски.

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