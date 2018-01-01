Полузащитник Ливерпуля пропустит остаток сезона из-за травмы спины

Эмре Джан выбыл из игры до конца сезона.

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за травмы, которую он получил в матче 31-го тура АПЛ с Уотфордом (5:0). Об этом заявил главный тренер “красных“ Юрген Клопп в интервью Sky Sports.

Читай также: Ювентус хочет подписать предварительное соглашение с игроком Ливерпуля на этой неделе

У 24-летнего игрока сборной Германии проблемы со спиной. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Контракт немца с Ливерпулем истекает в конце этого сезона и на данный момент стороны не достигли соглашения относительно его продления.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины Артем Милевский эмоционально высказался относительно полученной травмы.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.