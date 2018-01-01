Полузащитник Ливерпуля пропустит остаток сезона из-за травмы спины
Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за травмы, которую он получил в матче 31-го тура АПЛ с Уотфордом (5:0). Об этом заявил главный тренер “красных“ Юрген Клопп в интервью Sky Sports.
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У 24-летнего игрока сборной Германии проблемы со спиной. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Контракт немца с Ливерпулем истекает в конце этого сезона и на данный момент стороны не достигли соглашения относительно его продления.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины Артем Милевский эмоционально высказался относительно полученной травмы.
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