Молодая звезда Манчестер Юнайтед получил ценный подарок от Роналду
Юный форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд при помощи Storys Instagram похвастался подарком от лидера Реала Криштиану Роналду.
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Рашфорд опубликовал фото новых красных ботинок Nike Air Max 97 CR7, дизайн которых португальский футболист разработал совместно с Nike.
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Новые Nike Air Max 97 CR7 отдают дань матери Роналду - в прошлом ей часто приходилось ставить латки на обуви сына, потому что он протирал их во время тренировок. Эта модель дополнена подобием латок, которые напоминают о трудном становлении звезды футбола.
Отметим, что в продаже ботинки появятся 24 апреля. Их цена составит 170 долларов.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду поздравил Нурмагомедова с завоеванием чемпионского пояса.
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