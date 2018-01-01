Молодая звезда Манчестер Юнайтед получил ценный подарок от Роналду

Маркус Рашфорд стал обладателем новых кроссовок Nike, которые он получил от Криштиану Роналду.

Юный форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд при помощи Storys Instagram похвастался подарком от лидера Реала Криштиану Роналду.

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Рашфорд опубликовал фото новых красных ботинок Nike Air Max 97 CR7, дизайн которых португальский футболист разработал совместно с Nike.

Рашфорд получил в подарок от Роналду новые кроссовки Nike instagram.com/marcusrashford/

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Новые Nike Air Max 97 CR7 отдают дань матери Роналду - в прошлом ей часто приходилось ставить латки на обуви сына, потому что он протирал их во время тренировок. Эта модель дополнена подобием латок, которые напоминают о трудном становлении звезды футбола.

Новые Nike Air Max 97 CR7 airmaxspecial.co.uk/

Отметим, что в продаже ботинки появятся 24 апреля. Их цена составит 170 долларов.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду поздравил Нурмагомедова с завоеванием чемпионского пояса.

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