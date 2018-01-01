Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Молодая звезда Манчестер Юнайтед получил ценный подарок от Роналду

Комментариев: 0
Маркус Рашфорд стал обладателем новых кроссовок Nike, которые он получил от Криштиану Роналду.
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Getty Images

Юный форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд при помощи Storys Instagram похвастался подарком от лидера Реала Криштиану Роналду.

Читай также: ФИФА представила дизайн билетов на ЧМ-2018

Рашфорд опубликовал фото новых красных ботинок Nike Air Max 97 CR7, дизайн которых португальский футболист разработал совместно с Nike.

Рашфорд получил в подарок от Роналду новые кроссовки Nike
Рашфорд получил в подарок от Роналду новые кроссовки Nike
instagram.com/marcusrashford/

Читай также: Криштиану Роналду получил ценный подарок от Василия Ломаченко

Новые Nike Air Max 97 CR7 отдают дань матери Роналду - в прошлом ей часто приходилось ставить латки на обуви сына, потому что он протирал их во время тренировок. Эта модель дополнена подобием латок, которые напоминают о трудном становлении звезды футбола.

Новые Nike Air Max 97 CR7
Новые Nike Air Max 97 CR7
airmaxspecial.co.uk/

Отметим, что в продаже ботинки появятся 24 апреля. Их цена составит 170 долларов.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду поздравил Нурмагомедова с завоеванием чемпионского пояса.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Криштиану Роналду, подарок, Nike, CR7
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь