Скандальный французский футболист выложил зажигательное видео своего танца

Патрис Эвра вновь порадовал публику неординарным видео.

Защитник Вест Хэма Патрис Эвра порадовал своих фанатов новым веселым видеороликом.

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36-летний француз, одетый в красный халат, нацепил на голову черный парик и зажигал в туалетной комнате под музыку. Эвра весело подпевал и использовал освежитель воздуха как одеколон.

“Любовь, которую я дарю всем вам. Я люблю эту игру, ахаха“, - написал Эвра под публикацией в Instagram.

Напомним, французский футболист Патрис Эвра отпраздновал свой контракт с Вест Хэмом танцами на улицах Лондона.

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