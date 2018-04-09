Скандальный французский футболист выложил зажигательное видео своего танца
Патрис Эвра вновь порадовал публику неординарным видео.
Защитник Вест Хэма Патрис Эвра порадовал своих фанатов новым веселым видеороликом.
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36-летний француз, одетый в красный халат, нацепил на голову черный парик и зажигал в туалетной комнате под музыку. Эвра весело подпевал и использовал освежитель воздуха как одеколон.
“Любовь, которую я дарю всем вам. Я люблю эту игру, ахаха“, - написал Эвра под публикацией в Instagram.
Напомним, французский футболист Патрис Эвра отпраздновал свой контракт с Вест Хэмом танцами на улицах Лондона.
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