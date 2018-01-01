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Юный форвард МЮ может покинуть команду летом

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Маркус Рашфорд недоволен своим положением в команде и может сменить клубную прописку.
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Getty Images

Молодой нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд раздумывает над тем, чтобы покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

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20-летний форвард недоволен своим положением в клубе и низкой игровой практикой в "красных дьяволах", что заставило его задуматься о смене клубной прописки. Рашфорд был разочарован, что в матче против Манчестер Сити он провел на поле всего лишь 8 минут.

В текущем сезоне Рашфорд сыграл 29 матчей, в 14 из которых он выходил в основном составе, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что на стадионе Манчестер Юнайтед появилось граффити с изображением форварда Маркуса Рашфорда.

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Теги: Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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