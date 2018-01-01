Юный форвард МЮ может покинуть команду летом
Молодой нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд раздумывает над тем, чтобы покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.
Читай также: Фанат прикинулся парикмахером и попал в номер игроков сборной Англии
20-летний форвард недоволен своим положением в клубе и низкой игровой практикой в "красных дьяволах", что заставило его задуматься о смене клубной прописки. Рашфорд был разочарован, что в матче против Манчестер Сити он провел на поле всего лишь 8 минут.
В текущем сезоне Рашфорд сыграл 29 матчей, в 14 из которых он выходил в основном составе, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что на стадионе Манчестер Юнайтед появилось граффити с изображением форварда Маркуса Рашфорда.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил