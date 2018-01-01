Тоттенхэм рассматривает игрока Кельна в качестве усиления обороны

Тоттенхэм заинтересовался Леонардо Битенкуром.

Полузащитник Кельна Леонардо Битенкур может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и отправиться за границу.

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Как сообщает Kicker, интерес к 24-летнему хавбеку проявляет Тоттенхэм. Однако конкуренцию "шпорам" может составить Монако. Опция выкупа Битенкура по контракту с Кельном составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в чемпионате Германии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал нацелился на игрока Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

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