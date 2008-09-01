Вест Бромвич может возглавить легендарный тренер - СМИ

Луис Фелипе Сколари может стать главным тренером Вест Бромвича.

Легендарный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари может встать у руля Вест Бромвича по окончанию сезона.

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Сколари уже работал в Англии - в сезоне 2008/09 он возглавлял Челси. Сейчас он готов возглавить Вест Бромвич несмотря на то, что команда, вероятно, вылетит из АПЛ и будет выступать в Чемпионшипе.

“Я очень люблю чемпионат Англии и слежу за ним. Возможно, в следующем сезоне я поработаю там. Хотя, наверное, во втором дивизионе. Предложение поступило, и я его обдумываю. Семье я уже сказал: “Три месяца в Бразилии - январь, февраль и март, а в апреле я могу ехать за границу“.

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У меня есть конкретное предложение из Англии. Команда выступает в АПЛ, но в конце сезона, скорее всего, окажется в Чемпионшипе. Я готов поработать и во втором дивизионе, если они готовы сотрудничать минимум два года. Пообщаемся, может я соглашусь“, - приводит слова Сколари Omnisport.

Ранее сообщалось, что главный тренер греческого Олимпиакоса Оскар Гарсия решил покинуть должность.

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